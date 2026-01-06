Трамп назвал Мадуро «жестоким парнем» и обвинил его в убийстве миллионов людей

Американским войскам пришлось убить много солдат во время операции в Венесуэле. Об этом в видеообращении заявил президент США Дональд Трамп.

Он выразил сожаление в связи с большим числом убитых людей.

«У нас было много солдат на земле. Во время операции в Венесуэле погибло много кубинских солдат — они знали, что мы собирались в Венесуэлу», — отметил глава государства.

Он также охарактеризовал венесуэльского президента Николаса Мадуро как «жестокого парня, который убил миллионы людей».

Ранее ЦРУ призвало Трампу оставить у власти в республике ближайших соратников лидера Венесуэлы. Ведомство уточнило в докладе, что они являются наиболее способными кандидатами, которые могут обеспечить стабильность страны. Документ с рекомендациями представили американскому лидеру и ограниченному кругу чиновников Белого дома за несколько недель до военной операции.

Кандидатуры лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса и нобелевского лауреата Марии Корины Мачадо ЦРУ не поддержало.