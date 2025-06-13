Операция Израиля против Ирана получила название «Пробуждающийся лев»

Масштабная военная операция, в ходе которой Израильская армия атаковала ключевые военные объекты на территории Ирана, получила кодовое название «Ам Калави» («Пробуждающийся лев» в англоязычном варианте). Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Целью операции стало нанесение ущерба ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана.

По данным местных СМИ, на военном объекте в Натанзе вспыхнул сильный пожар. Предположительно, огнем охвачен завод по обогащению урана, но официального подтверждения от властей Ирана пока нет. Позже там прозвучало несколько взрывов.

Воздушное пространство обеих стран закрыто для гражданских и военных самолетов. В ЦАХАЛ подчеркнули, что операция носит превентивный характер и направлена на обеспечение безопасности Израиля.

Ранее стало известно, что в результате атаки по объектам в Натанзе ликвидировано все военное руководство Ирана. В том числе мог погибнуть начальник Генштаба Ирана.