Начальник Генштаба Ирана погиб при израильском ударе

Израиль атаковал территорию Ирана, ЦАХАЛ наносит удары по Тегерану и ядерным объектам в Натанзе. По предварительной информации, начальник Генштаба Ирана мог погибнуть в результате атаки, об этом сообщил израильский новостной сайт Ynet .

По данным портала, при ударе Израиля ликвидировано все военное руководство Ирана, в том числе и начальник Генштаба.

Информацию о гибели высокопоставленного военного подтверждают источники Reuters.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что среди подвергшихся ударам целей в Иране были физики-ядерщики и объект по обогащению урана в Натанзе. По информации Ynet, ученые могли погибнуть. Местные СМИ сообщили, что на военном объекте в Натанзе разгорелся пожар, горит завод по обогащению урана.

Официальных комментариев от властей Ирана пока не поступало.

После удара по Ирану в Израиле начали готовиться к ответным мерам со стороны исламской республики. В стране загудели сирены, высшее руководство Израиля перевели в «безопасные места».