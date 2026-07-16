Оператора телесуфлера Трампа отстранили за ставки на его речи

«У Белого дома крайне строгие этические правила в отношении подобных вопросов, и, как я только что вам сказала, этот человек здесь больше не работает. Он будет в <...> административном неоплачиваемом отпуске», – заявила Левитт.

Представитель Белого дома уточнила, что решение принял лично Трамп.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на Комиссию по торговле товарными фьючерсами США рассказал, что Перес мог заработать более 100 тысяч долларов (около 7,9 миллиона рублей), делая ставки на содержание публичных выступлений президента.

По данным журналистов, Перес работал с Трампом с 2016 года. За последнее время он сделал ставки более чем на дюжину выступлений президента, включая речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года и церемонию вручения Медалей почета в марте.

Ранее в Белом доме опровергли информацию о возможном освобождении от должности главы Пентагона Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.