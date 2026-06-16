«Голоса в голове». В Белом доме высмеяли автора слухов об увольнениях в команде Трампа

Сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривал увольнение главы Пентагона Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа из-за их позиции по сделке с Ираном — фейк. Об этом сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, отреагировав на публикацию обозревателя Israel Hayom Дэнни Закена в соцсети X .

«Я никогда не слышала об этом „репортере“, пока он не начал систематически распространять фейковые новости, не обращаясь в Белый дом за комментариями. Чтобы было ясно: этот клоун понятия не имеет, о чем он говорит, а его „источники“ — это, пожалуй, голоса в его голове», — написала Келли.

Закен ранее заявил, что Трамп якобы думал об отставке нескольких высокопоставленных членов своей администрации. Среди них журналист назвал Хегсета и Рэтклиффа, которые, по его версии, критиковали соглашение с Ираном.

Обозреватель также утверждал, что госсекретарь США Марко Рубио сохранил положение в администрации благодаря осторожной позиции. По словам Закена, он не критиковал сделку и пользовался значительной популярностью.

Ранее Трамп внес в сенат предложение назначить нынешнего исполняющего обязанности министра юстиции Тодда Бланша генеральным прокурором на постоянной основе.