OpenAI запустила версию ChatGPT для подростков

OpenAI представила версию ChatGPT, ориентированную на подростков, в которой применяются более строгие меры безопасности и предусмотрен обучающий режим на базе ИИ. Это следует из пресс-релиза компании.

«Сервис оснащен усиленными механизмами безопасности для подростков, включая функции, способствующие разумному использованию, а также дополнительные инструменты контроля для родителей» — заявили в сообщении.

Чат автоматически переключает пользователя на версию для подростков, если он указал возраст от 13 до 17 лет, а также если система определила, что он несовершеннолетний.

Ранее автор мультсериала «Гравити Фолз» Алекс Хирш выступил против распространения искусственного интеллекта. Он раскритиковал стремление компаний внедрить нейросети во все сферы жизни и призвал разработчиков учитывать мнение обычных людей, которые не хотят, чтобы «ИИ-шлаком заполняли уголок каждого продукта».