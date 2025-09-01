Опасный гамбит. Белый дом уличили в намерении вбить клин между Путиным и Си

Военно-морское партнерство КНР и России раздражает администрацию США, поэтому она может пойти на крайние меры — попытается рассорить президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в журнале The National Interest заявил аналитик Брэндон Вайхерт.

Он отметил, что сотрудничество с Россией может придать китайской стороне еще больше смелости. По его мнению, дружба двух стран вызывает тревогу у руководства США, поэтому там решатся на опасный гамбит.

«Если Вашингтон не прекратит опосредованную войну на Украине и не впишет Россию в новую систему (тем самым вернув Москву и Пекин к их исторической вражде), Америка окажется в меньшинстве по всей Евразии», — добавил Вайхерт.

Ранее Белый дом призвал европейские страны тоже ввести экономические ограничения против Индии и Китая. По информации Axios, американские чиновники оказались недовольны тем, что в Евросоюзе «сводят на нет достигнутый прогресс» США по вторичным тарифам.