Активист Чарли Кирк представлял угрозу для демократов

Трамп — младший: Чарли Кирк был угрозой для демократов, чью повестку он разрушал

Застреленный активист Чарли Кирк представлял собой угрозу для демократов, потому что всегда говорил правду и разрушал их повестку. Таким мнением поделился сын президента США Дональд Трамп — младший в интервью телеканалу Fox News .

«Он являлся угрозой, потому что был невероятно эффективен в разрушении их повестки… когда „леваки“ понимают, что проигрывают, то они прибегают к насилию», — заявил сын американского лидера.

Трамп — младший пояснил, что консервативный активист всегда говорил правду. При этом давал возможность каждому отстаивать свою точку зрения, даже своим «самым заклятым врагам».

Демократам Кирк не угодил тем, что он боролся за традиционные ценности — говорил о Боги, о семье, о стране.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков назвал убийство Кирка возможным симптомом того, что политические убийства в США могут стать нормой.