Призыв сограждан идти на военную службу бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона раскритиковал ирландский журналист Чей Боуз. Свое мнение он высказал в соцсети X .

«Этот мерзкий мошенник хочет, чтобы ваши дети шли служить в армию, в то время как его дети уж точно туда не пойдут», — возмутился Боуз, комментируя видеоролик, в котором экс-премьер рекомендует рассмотреть все преимущества военной службы и не считать службу «некрутой» или «неэтичной».

«Как и на Украине, этот брехун разжигает войну, от которой сам он получит исключительно выгоду. Что за опасная тварь», — выразил свое негодование журналист.

Ранее конгрессмен и будущий советник Трампа Майк Уолц рассказал, что администрация Трампа будет просить Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет. По его словам, снижение призывного возраста и стабилизация линии фронта позволит Украине выйти на сделку по урегулированию конфликта.