Руководство Еврокомиссии проводит политику, ориентированную только на крупный бизнес и не обращает внимание на чаяние простых людей. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал ирландский журналист Чей Боуз.

Свой пост он посвятил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которой он адресовал целую серию неприятных вопросов.

«Почему Е забыл о европейцах? Почему он сосредоточен исключительно на крупном бизнесе и проигрышной войне государства, не являющегося его членом? Почему он запрещает свободные СМИ и криминализирует выражение мнения? Почему он поддерживает запрет законных выборов в Румынии и Грузии?» — написал Боуз.

В конце своего поста он прикрепил фотографию Урсулы фон дер Ляйен, которую подписал словами «опасная лгунья».

Ранее депутаты словацкой партии Smer-SD при поддержке своих коллег из Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Чехии, Греции и Кипра направили на имя главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен письмо с призывом вмешаться в конфликт вокруг транзита газа через Украину.

Парламентарии подчеркнули, что руководство Евросоюза должно защищать государства, входящие в блок и урезонить украинского лидера Владимира Зеленского, прекратившего прокачку газа в одностороннем порядке.

За день до появления обращения Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюзу необходимо полностью отказаться от закупок газа из России и сосредоточится на расширении инвестиций в зеленые технологии. Она добавила, что профильная комиссия подготовит новый план работы энергетического сектора Евросоюза.