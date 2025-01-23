Депутаты от словацкой партии Smer-SD обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом вмешаться в газовый спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и другими сторонами. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы призываем Урсулу фон дер Ляйен, чтобы в споре с Зеленским она встала на защиту Европейского союза и Словакии», — заявили депутаты.

Они потребовали, чтобы фон дер Ляйен выполнила свои обязательства, вытекающие из основных договоров, которые должны защищать интересы стран-участниц.

Депутаты выразили недоумение в связи с решением главы киевского режима остановить транзит газа в одностороннем порядке, несмотря на ранее достигнутые договоренности с украинским правительством по этому вопросу.

Письмо к главе Еврокомиссии также подписали депутаты из Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Чехии, Греции и с Кипра.

Ранее фон дер Ляйен заявила о необходимости отказа от российских энергоресурсов. Председатель Европейской комиссии подчеркнула, что необходимо значительно увеличить инвестиции в экологически чистые технологии. Также она призвала к тесному сотрудничеству в данной сфере с Соединенными Штатами и закупке у страны больших объемов газа.