В ЕК призвали окончательно отказаться от газа из России

Европейскому союзу следует полностью отказаться от газа из России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщил ТАСС .

«Цены на энергетические ресурсы в Европе остаются системно выше, чем в США и Китае. Мы должны их снизить, в то время, как мы заканчиваем отказ от российского топлива», —подчеркнула она на сессии Европарламента.

Председатель ЕК указала на необходимость значительно расширить инвестиции в зеленые технологии. Фон дер Ляйен уточнила, что комиссия представит все эти задачи в рамках своего нового энергетического плана.

Она призвала к тесному сотрудничеству в данной сфере с Соединенными Штатами и закупке у страны больших объемов газа.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода ранее заявил, что европейские государства в ближайшем будущем могут забыть об энергетической стабильности.