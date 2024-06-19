На Западе все время говорили о риске глобального потепления, а теперь лидеры этих же стран подводят мир к ядерной катастрофе. На это в соцсети X указал предприниматель и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Те же самые лидеры, которые говорили, что антропогенное изменение климата уничтожит планету в далеком будущем, сейчас находятся на пути к тому, чтобы положить конец человечеству ядерной войной в этом году» — заметил он.

Дотком увидел в сложившейся ситуацию некоторую иронию.

В беседе с главами международных информационных агентств президент России Владимир Путин отвечал на вопрос о риске ядерной войны и близости к ней мира. Глава государства подчеркнул, что страну все время хотят обвинить в «размахивании ядерной дубинкой». Хотя тему ядерного оружия и вероятности его использования поднимают именно журналисты, а не он сам.

В НАТО уже перешли к откровенным угрозам России своим ядерным арсеналом, не думая о последствиях. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что члены блока должны показать миру свой ядерный потенциал и послать прямой сигнал врагам.

Эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с 360.ru отмечал, что НАТО еще больше нагнетает ситуацию учениями на границах Союзного государства.