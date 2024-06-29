Омбудсмен Москалькова попросит международные органы осудить удар ВСУ под Курском

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратится в международные структуры с требованием осудить атаку ВСУ на Курскую область. Об этом омбудсмен заявила в своем Telegram-канале .

Она пообещала, что попросит международные органы принять меры реагирования. Москалькова напомнила, что из-за удара украинских боевиков погибли пять жителей Курской области, в том числе два ребенка. Она выразила их родным и близким слова соболезнования.

«Очередному зверскому нападению со стороны ВСУ подверглись мирные российские жители», — отметила омбудсмен.

Атака украинского БПЛА на деревню Городище Рыльского района произошла утром 28 июня. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов указал, что беспилотник ВСУ сбросил на жилой дом взрывное устройство, жертвами ЧП стали пять человек. Из-за удара пострадали еще двое членов семьи, их в тяжелом состоянии поместили в больницу.