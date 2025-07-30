ООН предложила России помощь после землетрясения на Камчатке

В ООН захотели помочь России с ликвидацией последствий землетрясения на Камчатке, если это потребуется. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, сообщило РИА «Новости» .

«Мы готовы оказать поддержку в любых мерах реагирования, если потребуется помощь», — сказал он.

Землетрясение магнитудой 8,7 произошло утром 30 июля. Сейсмособытие стало сильнейшим в регионе с 1952 года.

Подземные толчки вызывали угрозу цунами в Тихоокеанском регионе. Тревогу объявили в США и Японии.

Как заявил руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени Ширшова РАН Игорь Медведев, землетрясение на Камчатке вызвало серьезный подъем воды. На ряде участков побережья высота цунами могла достигать 15 метров.

Ранее появилось видео с последствиями цунами в прибрежных районах Северо-Курильске, где все затопило. После ухода воды остались очень большие разрушения.