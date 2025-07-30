Высота цунами на Камчатке могла достичь 15 метров
Сильнейшее за десятилетия землетрясение на Камчатке вызвало серьезный подъем воды. Об этом сообщил руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени Ширшова РАН Игорь Медведев, его слова приводит РИА «Новости».
«Согласно нашим результатам, на некоторых участках побережья Камчатки высота цунами могла достигать 10-15 метров», — добавил ученый.
Выше всего волны в районе Северных Курил и на юго-востоке полуострова, недалеко от очаговой зоны.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что магнитуда землетрясения могла достичь 8,7, а интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском — шести баллов.
При этом около полудня по московскому времени местные жители стали получать сообщения, что им можно спокойно возвращаться в дома.