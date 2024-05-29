ООН анонсировала свое участие на саммите в Швейцарии в качестве наблюдателя

ООН будет участвовать на саммите по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, его процитировало
РИА «Новости».
«ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу», — сообщил Дюжаррик.
Саммит в Швейцарии
пропустят многие мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин.
По мнению политологов, это сигнал для остальных стран. Государства, которые согласились приехать,
отправят на конференцию рядовых наблюдателей,не уполномоченных что-либо подписывать.
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