ООН анонсировала свое участие на саммите в Швейцарии в качестве наблюдателя

Дюжаррик: ООН будет присутствовать на саммите по Украине в качестве наблюдателя

Фото: РИА «Новости»

ООН будет участвовать на саммите по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, его процитировало РИА «Новости».

«ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу», — сообщил Дюжаррик.

Саммит в Швейцарии пропустят многие мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин.

По мнению политологов, это сигнал для остальных стран. Государства, которые согласились приехать, отправят на конференцию рядовых наблюдателей,не уполномоченных что-либо подписывать.

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