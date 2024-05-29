ООН анонсировала свое участие на саммите в Швейцарии в качестве наблюдателя

Дюжаррик: ООН будет присутствовать на саммите по Украине в качестве наблюдателя

ООН будет участвовать на саммите по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, его процитировало РИА «Новости» .

«ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу», — сообщил Дюжаррик.

Саммит в Швейцарии пропустят многие мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин.

По мнению политологов, это сигнал для остальных стран. Государства, которые согласились приехать, отправят на конференцию рядовых наблюдателей,не уполномоченных что-либо подписывать.