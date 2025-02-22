«Они заслуживают». В США раскрыли, что Трамп думает о России

Американский президент Дональд Трамп понимает, что Россия победила в конфликте на Украине. Такое мнение высказал в соцсети Х бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Президент Трамп — реалист. Я думаю, он понимает, что русские победили, их дело с самого начала было справедливым и они заслуживают уверенности в своей будущей безопасности. Нам нужна по-настоящему нейтральная Украина. С Зеленским это не сработает», — написал полковник.

Президент Украины Владимир Зеленский возжелал лично переговорить с американским президентом до его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе разговора со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский «очень затрудняет» любые сделки. У него нет козырей, отметил американский лидер и добавил, что «от этого тошнит и просто надоедает».