«Они просто убивают, убивают и убивают»: финны обвинили Россию в гибели северных оленей

Жители Финляндии обвиняют Россию в увеличении числа погибших северных оленей. Они считают, что виноваты волки, которые якобы пересекают границу с РФ, сообщил CNN .

По данным Ассоциации оленеводов Финляндии, в 2025 году волки убили около 1950 северных оленей, что на 70% больше по сравнению с предыдущим годом.

«Олени Санта-Клауса находятся под угрозой. Виноваты ли в этом российские волки?» — написали авторы публикации.

В Финляндии считают, что за нападениями на оленей стоят российские волки. Местные жители полагают, что из-за конфликта на Украине многие охотники из России отправились в зону боевых действий, что привело к снижению отстрела хищников, нападающих на оленей.

«Баланс нарушен. Волков так много, что они угрожают всей системе здесь… Они просто убивают, убивают и убивают», — заявил владелец одной из местных оленьих ферм Юха Куяла.

Однако даже CNN назвал эту теорию сомнительной. В Финляндии волки уже давно считаются исчезающим видом. До ноября 2025 года охота на них была строго запрещена.

В конце ноября Финляндия и Великобритания начали масштабные военные учения Northern Axe 25 вблизи российской границы в городе Кухмо. Их цель — подготовить войска к различным операциям в сложных условиях Крайнего Севера: оборонительным, замедляющим, наступательным и ночным.