«Они очень боятся». Запад признал реальность «Буревестника»

На Западе реальность ракеты «Буревестник» очевидна. Там сильно обеспокоены, какое еще оружие Россия может представить. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщило РИА «Новости» .

На международном научно-туристическом форуме «Открой Атом» обсуждали реакцию на Западе на испытания ракеты.

«Они (представители других государств, Запада — прим. ред.) поверили (в реальность „Буревестника“ — прим. ред.). Мы сейчас слышим отзывы. Они не молчат. У них легкая степень радости, переходящая в восторг. Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие», — сказала Захарова.

Президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что ракета успешно преодолела системы противоракетной и противовоздушной обороны. Она совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел. В Кремле не исключили награждение создателей «Буревестника».

Ранее во Франции забили тревогу из-за «Буревестника». Как написал журнал Le Point, европейским странам стоит учитывать возможности российской крылатой ракеты. Как отметило издание, ракета с ядерной силовой установкой может двигаться по непредсказуемым маршрутам и уклоняться от систем ПВО. Она также может быть оснащена ядерной боеголовкой.