В Кремле не исключили награждение создателей «Буревестника»

Российский лидер Владимир Путин может удостоить государственными наградами создателей ракеты «Буревестник». Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С большой долей вероятности можно предположить, что да», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, испытания «Буревестника» не носили ядерного характера.

Несколько дней назад Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты ограниченной дальности. Оружие оснащено ядерной энергоустановкой. Учебный пуск состоялся 21 октября — за 15 часов ракета преодолела 14 тысяч километров.

Ранее президент отметил, что Россия сможет применить ядерные технологии «Буревестника» и в народном хозяйстве.