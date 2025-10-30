Во Франции забили тревогу из-за «Буревестника»

Европейским странам стоит учитывать возможности российской крылатой ракеты «Буревестник», недавно успешно прошедшей испытания, написал французский журнал Le Point . Издание отмечает, что ракета с ядерной силовой установкой способна двигаться по непредсказуемым траекториям и обходить системы противовоздушной обороны, а также может оснащаться ядерной боеголовкой.

По данным журнала, уникальность «Буревестника» заключается в применении ядерного двигателя, который обеспечивает практически неограниченную дальность полета. В материале уточняется, что Москва уже называет эту разработку неуловимой.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что испытания ракеты завершены. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, в ходе полета «Буревестник» успешно преодолел 14 тысяч километров, продемонстрировав способность обходить противоракетную и противовоздушную оборону. В военном ведомстве подчеркнули, что это не является пределом возможностей.