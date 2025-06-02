«Они идиоты». Зеленский ответил на идею о временной остановке боев для сбора тел

Предложение российской делегации на переговорах в Стамбуле о введении временного прекращения огня на отдельных участках боев для сбора тел погибших военных вывело из себя украинского лидера Владимира Зеленского. Видео с его вечерним обращением появилось в Telegram-канале.

Он пояснил, что не готов всерьез рассматривать предложение российской стороны о временном прекращении огня.

«Я считаю, что они идиоты. Перемирие как раз должно быть для того, чтобы не было убитых», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что командующие с двух сторон проводят обмены телами бойцов прямо на поле боя по предварительным договоренностям.

Российская и украинская делегация в рамках второго тура переговоров в Стамбуле договорились о проведении самого масштабного обмена с начала специальной военной

Россия я в качестве жеста доброй воли передаст Украине тела 600 погибших, а после стороны проведут обмен военными с серьезными ранениями и тяжелыми заболеваниями. Также под обмен попадут бойцы в возрасте от 18 до 25 лет. Обмен пройдет в формате «всех на всех».

Также на встрече в Стамбуле российская делегация передала украинской стороне свою версию меморандума о прекращении огня и достижения долгосрочного мира. Документ состоит из двух частей и предусматривает приостановку боевых действий после выхода ВСУ из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Для долгосрочного мира Россия потребовала запрета передислокации украинских войск, отмены мобилизации и западной помощи, отмены военного положения и проведения президентских выборов в течение 100 дней. Кроме того, меморандум обязывает Украину сохранить свой нейтральный и безъядерный статус с отказом от вступления в военные альянсы и ограничением численности ВСУ.