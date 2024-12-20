«Он жив?» Маска встревожило внезапное исчезновение Байдена
Маск задался вопросом, жив ли пропавший из публичного пространства Байден
Бизнесмен Илон Маск поделился сомнениями по поводу состояния здоровья президента США Джо Байдена, Вопросом, видел ли кто-либо американского лидера в последнее время, он задался в соцсети Х.
Таким образом Маск ответил на пост другого пользователя, по мнению которого, сейчас Байден, как президент, занимается только «разграблением казны».
«Жив ли Байден? Кто-нибудь видел его в последнее время?» — написал Маск.
На днях его удивила статистика помилований действующего президента США, которую привел экс-депутат заксобрания Западной Вирджинии Деррек Эванс. По его данным, Байден помиловал 8062 человека, а ныне избранный президент Дональд Трамп — 237 осужденных.
Кроме того, Маск раскритиковал решение властей США о военной помощи Украине, назвав его одним из худших за всю историю страны.