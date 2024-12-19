Маск раскритиковал решение США о помощи Украине

Решение властей США о военной помощи Украине стало одним из худших за всю историю. Об этом бизнесмен Илон Маск написал в соцсети Х .

«Один из худших законопроектов в истории», — написал миллиардер.

Макс таким образом отреагировал на сообщение общественного деятеля Джози Глабах, которая указала на спорные и непопулярные решения американских властей. Среди них она назвала помощь Украине на сумму 60 миллиардов долларов, а также финансирование 12 биологических лабораторий.

Ранее предприниматель подверг проект временного бюджета США, назвав его «преступлением» и «распилом». Он также счел что все члены палаты представителей или сената, которые отдали свои голоса за данный документ, должны быть отстранены от своих должностей через два года.