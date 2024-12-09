«Он всегда был таким». Меркель рассказала о желании Путина сделать из РФ великую державу

«Путин — это тот человек, который, будучи главой государства, вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов, а также экономики, которая буквально разваливалась», — сказала немецкий политик.

По ее мнению, одной из причин начала военной операции на территории Украины стало недовольство распадом СССР и ослаблением России после падения Берлинской стены.

«Он хотел снова превратить Россию в великую державу. В конце концов, он всегда был таким», — подчеркнула она.

Ранее Меркель опубликовала книгу со своими воспоминаниями, в которой она выразила недовольство задержкой Владимира Путина перед саммитом G8.

Она рассказала, что на ее вопрос о причине опоздания российский лидер ответил, что во всем виновато немецкое пиво. Перед встречей Путин якобы попросил доставить ему в номер ящик этого хмельного напитка. Также бывший немецкий канцлер сообщила, что Путин пугал ее собакой на переговорах в Сочи в 2007 году.