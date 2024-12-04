Меркель оценила извинения Путина после эпизода с лабрадором Кони в 2007 году

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что по-прежнему считает ситуацию с напугавшим ее лабрадором президента России Владимира Путина по кличке Кони демонстрацией силы. Об этом она сообщила телеканалу CNN .

«Мой советник Кристоф Хойсген еще перед первой встречей говорил российской стороне, что я не люблю собак. Вероятно, Путин забыл про это. Но если вы узнаете ситуацию с лабрадором Кони полностью, то маловероятно, чтобы он не знал про это», — отметила бывший канцлер.

Меркель расценила случившееся как попытку «демонстрации силы и прощупывания ее стойкости».

Ранее Путин извинился перед Меркель и заявил, что ничего не знал про страх Меркель перед собаками, когда на переговорах в Сочи в 2007 году в зал к ним забежал лабрадор Кони. Таким образом он опроверг слухи в зарубежных СМИ, что якобы намеревался напугать Меркель.