Меркель вспомнила про опоздание Путина на встречу G8 из-за немецкого пива

Президент Владимир Путин однажды на 45 минут опоздал на саммит G8 в Хайлигендамме. Причиной задержки он назвал знаменитое немецкое пиво, рассказала в своих мемуарах бывший канцлер Германии Ангела Меркель, отрывки из книги опубликовал РБК .

«Внешне я выражала спокойствие и продолжала беседовать с остальными, но внутри я кипела», — призналась экс-канцлер.

По ее словам, участники встречи ждали российского лидера. Это вызвало раздражение у Меркель, поэтому позже она поинтересовалась у Путина причиной опоздания.

«Это ваша вина, точнее вина [пива] Radeberger», — процитировала российского главу немецкий политик.

Путин объяснил, что перед саммитом попросил доставить ему в номер ящик его любимого пива, добавила Меркель.

В своих мемуарах она также заявила, что американский президент Дональд Трамп задавал ей много вопросов о Путине и ее восточногерманском происхождении. После первой встречи с республиканцем у Меркель осталось плохое впечатление. Она написала, что вряд ли смогла бы с ним работать.