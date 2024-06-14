Китай не станет поставлять оружие в Россию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом, что такое обещание дал ему лично председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Журналисты спросили, снабжал ли Китай Россию в конфликте с Украиной. Зеленский ответил, что говорил об этом по телефону с Си. Он заявил, что китайский лидер дал обещание относительно поставок.

«Он мне сказал, что не будет продавать ни одного вооружения России. Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово», — сказал президент.

Четыре физлица и 41 компанию из Китая включили в вышедший 12 июня пакет санкций США, большинство из них работали в технологическом секторе. Китайский МИД обвинил американцев в использовании конфликта на Украине для введения ограничений.