«Он дал отпор». Стало известно о реакции в Киеве на перепалку Зеленского с Трампом

Шустер: офицер ВСУ похвалил Зеленского за отпор Трампу, но теперь Украине конец

Американский журналист Саймон Шустер поделился реакцией военных и чиновников в Киеве на перепалку президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом он написал в своей колонке для британского журнала Time .

Издание выпустило материал под названием «Столкновение Зеленского и Трампа в Овальном кабинете вызывает гордость и страх на Украине».

Шустер рассказал, что в Киеве был вечер, когда пришли новости из Белого дома. Он в это время ужинал с одним из полковников ВСУ. Офицеру позвонили и посоветовали посмотреть видео из Овального кабинета, что тот и сделал.

По словам журналиста, полковник включил его на телефоне, а потом они сидели «с отвисшими челюстями», наблюдая за тем, как президенты набросились друг на друга словно враждующие родственники.

Спустя время спутник журналиста вынес свой вердикт увиденному. Полковник похвалил Зеленского, назвав того молодцом.

По словам Шустера, его спутник был искренне впечатлен действиями Зеленского, причем назвал редкостью похвалу главнокомандующему от его подчиненного.

«Он дал отпор. Это заслуживает уважения». Затем он снова замолчал, глядя на экран, и добавил: «Но теперь мы в ****»», — рассказал журналист.

Шустер добавил, что в Киеве настроения колебались между двумя эмоциями — от гордости за Зеленского до страха перед последствиями для Украины, ВСУ и ее шансах в конфликте.

Один из советников сказал, что украинский лидер был прав, пояснив, что «если кто-то вытирает об тебя ноги, ты должен просто это терпеть?».

Ранее бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович посоветовал украинцам начать собирать «тревожные чемоданчики» после перепалки Зеленского с Трампом.