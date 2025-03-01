Украинцев призвали собирать «тревожные чемоданчики»

Жители Украины должны начать собирать «тревожные чемоданчики» после перепалки Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил в соцсети X.

Переговоры в Белом доме не были «заранее разыгранным шоу по унижению нашего президента», сказал он. Арестович напомнил, что градус напряжения начал усиливаться, когда речь зашла о сделке по редкоземельным металлам, для заключения которой Зеленский прибыл в США.

Экс-советник напомнил, что договоренности были выгодны для Украины. Ведь за ними стояли длительные и объемные инвестиции в восстановление страны и вытекающие отсюда неформальные гарантии безопасности.

«Если Зеленский этого не понимал — он дурак. Если он это понимал — значит, сознательно ставил Трампа в идиотское положение публично, то есть приехал его унизить в прямом эфире. Администрация Трампа вполне считала сигнал», — отметил Арестович.

После скандала в Белом доме, добавил экс-советник, Европа и Зеленский проголосовали за продолжение войны, чтобы продемонстрировать несогласие с политикой США. Однако оружие для продолжение военных действий есть только у американцев.

Арестович подчеркнул, что с Зеленским Украину ждет только «тупой проигрыш» и новые тяжелые жертвы.

Главной темой перепалки Трампа и Зеленского стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома заявил, что действия украинского лидера ведут к эскалации до уровня третьей мировой войны. Зеленский отказался от дипломатического урегулирования конфликта с Россией.