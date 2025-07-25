«Он часть проблемы». На Западе обвинили Зеленского в диктатуре
Telegraph: Зеленский стал диктатором, ему пора покинуть пост
В политике украинского президента Владимира Зеленского сильно проявляются черты авторитаризма, поэтому ему нужно покинуть пост. Об этом заявила британская газета Telegraph.
«Зеленский больше не может помогать Украине, теперь он часть проблемы», — написали журналисты.
Также в материале отметили, что за последний год на Украине постоянно продлевали военное положение и усиливали давление на политических оппонентов.
Например, многие оппозиционные СМИ закрыли, ряд бизнесменов и политиков арестовали по сфабрикованным делам о связях с российской стороной. Такие меры позволяют нынешнему правительству страны удерживать власть.
Ранее полковник армии США в отставке Карен Квиатковски заявила, что Зеленский больше всего боится ближайшего окружения. По ее словам, президента Украины нужно сменить — он утратил легитимность. Только с другим главой государства получится добиться прекращения огня.