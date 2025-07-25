Telegraph: Зеленский стал диктатором, ему пора покинуть пост

В политике украинского президента Владимира Зеленского сильно проявляются черты авторитаризма, поэтому ему нужно покинуть пост. Об этом заявила британская газета Telegraph .

«Зеленский больше не может помогать Украине, теперь он часть проблемы», — написали журналисты.

Также в материале отметили, что за последний год на Украине постоянно продлевали военное положение и усиливали давление на политических оппонентов.

Например, многие оппозиционные СМИ закрыли, ряд бизнесменов и политиков арестовали по сфабрикованным делам о связях с российской стороной. Такие меры позволяют нынешнему правительству страны удерживать власть.

Ранее полковник армии США в отставке Карен Квиатковски заявила, что Зеленский больше всего боится ближайшего окружения. По ее словам, президента Украины нужно сменить — он утратил легитимность. Только с другим главой государства получится добиться прекращения огня.