Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал Трампа непоследовательным человеком

Не стоит ожидать поддержки от президента США Дональда Трампа в вопросе, связанном с российскими спортсменами. Его действия часто носят непредсказуемый характер, а решения не всегда последовательны. Такое заявление сделал в беседе с РИА «Новости» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«Мы знаем по его предыдущему сроку, что Трамп — человек непредсказуемый и непоследовательный, он легко может изменить свою точку зрения. Рассчитывать на то, что он будет держать слово, не приходится. Лучше направить усилия на взаимодействие с МОК и его новой главой», — сказал Васильев.

Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах. Причиной стал торговый дисбаланс, который якобы угрожает национальной безопасности страны. Президент ввел пошлины на товары из стран почти всего мира.

Как сообщает Bloomberg, средневзвешенный размер пошлин, введенных администрацией Трампа в рамках новой торговой стратегии, составил около 20%. По мнению редакции агентства, речь идет об одном из худших сценариев будущего США.