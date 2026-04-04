Около 50 человек пострадали при обрушении стадиона в столице Перу
На стадионе в столице Перу трибуна стадиона обрушилась под футбольными фанатами. Один человек погиб, а 47 получили ранения. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.
Матч сорвался. Власти ввели режим повышенной готовности во всех медицинских учреждениях страны.
«Мы хотим успокоить семьи. Медицинская помощь пострадавшим была оказана незамедлительно», — заявил министр здравоохранения Кесар Васкес Санчес.
Ранее шесть человек погибли при обрушении крыши торгового центра на северо-западе Перу. В больницы попали 48 человек, 30 отправили лечиться домой.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте