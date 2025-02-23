Шесть человек погибли при обрушении крыши торгового центра на северо-западе Перу

При обрушении крыши торгового центра на северо-западе Перу погибли шесть человек и пострадали 78. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

«Пять человек из жертв обрушения крыши погибли на месте, шестой скончался в больнице. В медицинских учреждениях остаются 48 человек, 30 отправили лечиться домой», — отметили в материале.

Поиски выживших при обрушении продолжаются, сообщил глава местной пожарной службы. Однако он добавил, что по предварительным данным, выживших под завалами нет.

В середине февраля в Перу с моста упал автобус. Два человека погибли и 38 пострадали. Погибли пассажир и водитель двухэтажного автобуса. В реку также упал другой легковой автомобиль. Мост обвалился из-за разрушения конструкции.