Массовый протест противников добычи лития прошел в Сербии

РИА «Новости»: более тысячи человек вышли на митинг против добычи лития в Сербии

Массовый протест противников добычи лития в Сербии прошел в субботу вечером в центре Белграда. Митинг прошел под девизом «Рудника не будет», сообщило РИА «Новости» .

Более тысячи человек вышли на митинг, многие несли свистки, вувузелы, флажки и флаги, а также транспаранты. Около гостиницы «Москва», где собрались демонстранты, установили трибуну, звучали барабаны и музыка.

Ранее акции в разных городах Сербии поддержала прозападная оппозиция и СМИ, сообщило агентство.

Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что его предупредили о готовящемся в стране госперевороте. Он призвал граждан не беспокоиться и добавил, что те, кто попытается добиться чего-то силой — не добьются ничего.