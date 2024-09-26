В БРИКС договорились о создании Форума глав налоговых служб стран объединения

В Москве прошло заседание глав налоговых администраций стран БРИКС, по итогам которого подписали рамочное соглашение по учреждению Форума налоговых служб государств объединения. Об этом рассказали в пресс-службе ФНС.

С приветственным словом к участникам заседания обратился премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что успешная деятельность налоговых ведомств невозможна без эффективного взаимодействия, одну из самых важных ролей в котором играет их руководство.

«Очень многое делается для формирования единых подходов налогового администрирования, разработки правил налогообложения, которые понятны для людей, для бизнеса, переводов в цифровой формат сервисов», — сказал глава кабмина.

Результат этой работы, добавил Мишустин, ощущается в масштабе всех государств БРИКС. Налоги он назвал основой финансовой стабильности для каждой страны и заметил, что от регулирования в этой сфере напрямую зависит рост экономик, улучшение делового и инвестиционного климата.

Глава ФНС России Даниил Егоров поблагодарил делегации за работу над Рамочным соглашением глав налоговых служб стран БРИКС. Он особо отметил вклад коллег из ЮАР, ставших авторами проекта документа.

«Подписание соглашения станет новым этапом развития нашего взаимодействия. Оно закладывает основы регулярного управления совместными проектами для достижения практических результатов», — указал Егоров.

По его словам, опыт 2024 года и прошлых лет показал, что у налогового сотрудничества БРИКС есть высокий потенциал для развития. Объединение способно ставить перед собой новые амбициозные задачи.

На заседании подписали Рамочное соглашение по учреждению Форума налоговых служб стран БРИКС. Вместо ежегодных встреч экспертов и руководителей налоговых ведомств начнется регулярная деятельность рабочих групп по совершенствованию налогового администрирования в направлении «Люди, Данные и Технологии». Документом создали структуру управления налоговой повесткой БРИКС и систематизировали механизм сотрудничества членов объединения.

Даниил Егоров сказал, что в будущем работа Форума глав налоговых служб стран БРИКС погрузится в вопросы актуальной международной повестки.

«Цель — быть более представленными на международных площадках и своевременно реагировать на продвижение международных налоговых мер», — заключил руководитель ФНС.