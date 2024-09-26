Путин рассказал о создании платежно-расчетного контура БРИКС

Страны БРИКС работают над созданием собственного платежно-расчетного контура. Об этом сообщил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Это, по словам главы государства, создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли.

«Мы переходим на сделки в национальных валютах, и наши партнеры в этом в высшей степени заинтересованы. Здесь тоже много проблем, и мы прекрасно это понимаем. Но мы их преодолеваем», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что доля рубля во внешнеторговых расчетах приближается к 40%.

В июне министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия предложила партнерам по БРИКС запустить платформу для трансграничных платежей с использованием токенов.