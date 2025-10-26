Охранников Лувра заподозрили в причастности к громкому ограблению
The Telegraph: охранники Лувра были в сговоре с ворами
Сотрудники охраны Лувра могли находиться в сговоре с преступниками при ограблении. Об этом сообщила газета The Telegraph.
По информации близких к расследованию источников, перед ограблением один из сотрудников службы вел тайные переговоры с преступниками. Предположительно, именно он передал банде секретную информацию о системе охраны Лувра.
Личности грабителей до сих пор не установили, но следователи уже получили некоторые доказательства: переписку и записи с камер наблюдения.
Резонансное ограбление Лувра произошло 19 октября. Группа злоумышленников проникла в здание через окно и выкрала принадлежавшие французским императрицам ювелирные украшения: броши, ожерелья, серьги и тиары. Общий ущерб оценили в 88 миллионов евро.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности выкупить украденные реликвии и передать их в Лувр, но в Абу-Даби.