Охранников Лувра заподозрили в причастности к громкому ограблению

The Telegraph: охранники Лувра были в сговоре с ворами

Сотрудники охраны Лувра могли находиться в сговоре с преступниками при ограблении. Об этом сообщила газета The Telegraph .

По информации близких к расследованию источников, перед ограблением один из сотрудников службы вел тайные переговоры с преступниками. Предположительно, именно он передал банде секретную информацию о системе охраны Лувра.

Личности грабителей до сих пор не установили, но следователи уже получили некоторые доказательства: переписку и записи с камер наблюдения.

Резонансное ограбление Лувра произошло 19 октября. Группа злоумышленников проникла в здание через окно и выкрала принадлежавшие французским императрицам ювелирные украшения: броши, ожерелья, серьги и тиары. Общий ущерб оценили в 88 миллионов евро.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности выкупить украденные реликвии и передать их в Лувр, но в Абу-Даби.