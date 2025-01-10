«Охота на ведьм». Трамп резко отреагировал на свой приговор по делу с порноактрисой

В пятницу, 10 января, судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан вынес решение по делу избранного президента США Дональда Трампа о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Позднее сам политик в социальной сети Truth Social назвал «сегодняшнее событие отвратительным фарсом».

Хуан Мерчан дал Трампу наиболее мягкий из всех возможных приговоров — безусловное освобождение. Это означает, что политик получит судимость, однако ему не придется выплачивать штрафы. Не грозит Дональду Трампу и тюремный срок.

Трамп присутствовал на суде по видеосвязи вместе со своим адвокатом. Он впервые за все время процесса взял слово — ранее политик отказался свидетельствовать в свою защиту, как пояснило издание ABC News.

Трамп заявил, что с ним обошлись несправедливо. Дело против себя он назвал «политической охотой на ведьм». На своей странице в Truth Social политик также пообещал подать апелляцию «на этот обман, который не имеет под собой никаких оснований».

По этому делу Трампа обвиняли в том, что он фальсифицировал документы для скрытия крупных выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс. Последняя уверяла, что в 2006 году она занималась сексом с Дональдом Трампом, а за молчание ей заплатил бывший адвокат политика.

Сам Трамп неоднократно отрицал связь с Дэниэлс. В апреле 2024 года политика оштрафовали за несколько комментариев по этому делу.