Трампа оштрафовали за комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс | 360°

Мир 30 апреля 2024, 21:32 Трампа оштрафовали за комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс РИА «Новости»

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Суд в Нью-Йорке обязал бывшего лидера США Дональда Трампа выплатить штраф за нарушение приказа о запрете на комментарии по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Судья Хуан Мерчан оштрафовал Трампа за нарушение приказа девять раз», — сказано в публикации.

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Политику пришлось удалить девять «оскорбительных публикаций» из социальной сети Truth Social, а также два поста с сайта выборной компании. За каждое нарушение экс-лидера страны оштрафовали на тысячу долларов.

Ранее стало известно о возвращении Трампа в Нью-Йорк для дачи показаний по делу о финансовых махинациях его компании Trump Organization. Там бывшего главу государства арестовали еще 4 апреля, обвинили в сокрытии связи со Сторми Дэниэлс. Политик якобы подкупил женщину для утаивания этой информации во время предвыборной кампании 2016 года и фальсификации отчетности Trump Organization.