«Охота на ведьм». Трамп оценил дело против Марин Ле Пен

Президент США Дональд Трамп выразил не согласие с приговором парижского суда по делу бывшего кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social .

«Охота на ведьм против Марин Ле Пен — еще один пример того, как европейские левые используют закон в качестве оружия, чтобы заглушить свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента, причем на этот раз дело дошло до того, чтобы посадить оппонента в тюрьму», — оценил приговор он.

По мнению Трампа, на самом деле вина Ле Пен заключалась в небольшом нарушении во время создания бухгалтерского отчета и она сама могла даже не подозревать об этой ошибке. Президент США также похвалил ее за то, что она не сдавалась после своих поражений.

В завершении своей публикации Трамп заявил, что Марин Ле Пен арестовали перед «большой победой».

На прошлой неделе лидера фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции и кандидата на президентских выборах в 2027 году Марин Ле Пен приговорили к четырем годам колонии. Кроме того, ей в течение пяти лет запрещено избираться в органы власти.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала приговор «агонией либеральной демократии».