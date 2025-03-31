Суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы и запретил ей участвовать в выборах президента Франции в 2027 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА «Новости» вынесенный политику приговор.

«Агония либеральной демократии», — сказала Захарова.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все больше европейских столиц идут по пути попрания демократических норм.

«В целом наши наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса», — подчеркнул он.

Лидер партии «Союз правых за республику» Эрик Сьотти в соцсети X назвал приговор Марин Ле Пен системой захвата власти во Франции.

Суд приговорил Марин Ле Пен к штрафу в размере 100 тысяч евро, хотя обвинение просило 300 тысяч. Приговор вступает в силу немедленно, и в течение пяти лет она не сможет быть избранной в органы власти. Также ей предстоит провести два года под домашним арестом, используя электронный браслет.