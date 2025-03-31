Лидера фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции и кандидата на президентских выборах в 2027 году Марин Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года, из них два — условно, два — с электронным браслетом», — уточнил журналист.

Политик также не сможет избираться в органы власти. Запрет будет действовать в течение пяти лет.

Суд признал Ле Пен виновной в хищении бюджетных средств. Будучи депутатом Европарламента, политик фиктивно наняла четырех помощников. Они получали деньги из европейской кассы, но на деле работали на партию нанимательницы.

Ранее сообщалось, что Ле Пен и нынешний лидер партии Жордан Барделла в случае прихода к власти попытаются сделать все, чтобы усадить российских и украинских представителей за стол переговоров.