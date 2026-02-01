Огромный варан выполз из унитаза в отеле на Бали и напугал россиянку

На Бали в туалете отеля огромный варан напугал россиянку, приехавшую учить местных девушек медитации и спокойствию. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Йог-сексолог из России ночью открыла крышку унитаза и увидела там крупную рептилию, которую сначала приняла за крокодила. После безуспешной попытки сотрудника отеля выгнать варана с помощью химии ящерица утром выползла из сантехники, дала себя погладить и уплыла в реку.

Это не первый случай появления диких животных в туалетах на тропических курортах, но для туристки он стал неожиданным испытанием. Инцидент лишний раз напомнил об особенностях отдыха в экзотических странах.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко едва не потеряла трехлетнего сына на Бали из-за укуса насекомого. У мальчика началась аллергическая реакция, но его состояние удалось быстро стабилизировать.