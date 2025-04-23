Огромный синяк заметили на лице покойного папы римского Франциска

Огромный синяк и ссадину разглядели на посмертной фотографии папы римского Франциска, которую опубликовал Ватикан. Первыми на это обратили внимание издания Leggo и Il Messagero .

В итальянских СМИ сейчас активно обсуждают гематому на левой стороне лица покойного Франциска. Журналисты задаются вопросом о возможной причине смерти понтифика. Невролог Сабина Антиколи предположила, что он умер из-за инсульта.

На последних прижизненных фото, сделанных во время пасхального выступления перед собравшимися на площади Святого Петра, никаких синяков на лице главы католиков не было.

Похороны папы римского Франциска пройдут 26 апреля. Тело понтифика сейчас находится в соборе Святого Петра. Министр культуры Ольга Любимова будет представлять Россию на церемонии прощания.

Ранее президент России Владимир Путин указал на особый знак в дате смерти папы римского Франциска в пасхальные дни.