Путин рассказал об особом знаке в дате смерти папы римского Франциска

Уход папы римского Франциска из жизни в пасхальные дни стал особым знаком. Об этом президент Владимир Путин заявил журналистам после выступления на Всероссийской муниципальной премии «Служение».

«У православных людей есть традиционное понимание того, что, если Господь призывает к себе человека в пасхальные дни, это особый знак того, что человек прожил свою жизнь не напрасно, много сделал хорошего», — отметил российский лидер.

По словам главы государства, папа римский Франциск в высшей степени положительно относился к России. Путин подчеркнул, что неоднократно встречался с понтификом лично и поддерживал с ним отношения через различные каналы.

Папа Франциск скончался 21 апреля в 8:35 по московскому времени. Ему было 88 лет. По предварительной информации, причиной смерти понтифика стал инсульт.