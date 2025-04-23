Россию на похоронах папы римского представит министр культуры Любимова
Министр культуры Ольга Любимова будет представлять Россию на похоронах папы римского Франциска. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«По решению президента Владимира Путина Россию на похоронах папы римского будет представлять министр культуры Ольга Любимова», — отметил он.
Папа Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти понтифика стал инсульт. Похороны состоятся 26 апреля перед собором Святого Петра в Ватикане.
О планах прибыть на траурную церемонию заявил президент США Дональд Трамп. Точную информацию об этом американский лидер пообещал дать после того, как определится со своим расписанием.
Проститься с папой Франциском планируют приехать президент Франции Эммануэль Макрон, бразильский лидер Лула да Силва и глава киевского режима Владимир Зеленский.
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