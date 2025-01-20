«Огромное унижение». В США предупредили о планах свалить на Трампа вину за поражение Украины

Украина потерпит поражение в годы президентства в США Дональда Трампа, поэтому именно его объявят виноватым в провале. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер сообщил об этом на YouTube-канале Duran .

По его мнению, исход конфликт предрешен. Уходящий президент США Джо Байден помог Украине всем, чем мог, а Трамп уже не способен как-либо повлиять на ход боевых действий. Миршаймер заявил, что в какой-то момент поражение станет настолько очевидным, что Западу придется его признать.

«Это будет огромное унижение для него, страшный удар, потому что демократы и многие республиканцы будут ругать его за потерю Украины. <…> Альтернативная стратегия для него — заключить сделку сейчас, удовлетворив требования русских», — сказал он.

На последнем перед инаугурацией митинге сторонников Трамп пообещал завершить конфликт на Украине, остановить хаос на Ближнем Востоке и предотвратить третью мировую войну. Он объявил, что восстановит экономику и модернизирует американскую армию.