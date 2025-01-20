Трамп пообещал положить конец конфликтам на Украине и Ближнем Востоке
Избранный президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге перед сторонниками заявил, что после церемонии инаугурации сделает все, чтобы завершить украинский конфликт и не допустить начала третьей мировой войны. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я завершу конфликт на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки», — заявил он.
Трамп также пообещал сторонникам, что его администрация добьется снижения налогов, вернет тысячи фабрик обратно в страну, а также усилит и модернизирует вооруженные силы.
Кроме того, в его планах «строить Америку», трудоустраивать американцев и покупать американские товары.
Ранее кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску обвинил НАТО в попытке спровоцировать третью мировую войну в регионе. Он добавил, что альянс хочет использовать его страну как ключевую площадку в этом конфликте.